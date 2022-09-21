TOGG’da yeni gelişme! Geri sayım başladı: TOGG’un fiyatı ne olacak?

TOGG VEGAN OLACAK

TOGG üretilirken hiçbir hayvana zarar verilmediğini açıklayan Bakan Varank, "TOGG vegan olacak. Hiçbir hayvandan elde edilmiş malzemeler kullanılmayacak. Çevreci bir araç olacak. Hiçbir hayvana zarar verilmeden koltuklar yapılmış olacak. Sektörde öncü bir araç olacak." ifadelerini kullandı.