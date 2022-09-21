TOGG’da yeni gelişme! Geri sayım başladı: TOGG’un fiyatı ne olacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin otomobili TOGG'a dair yeni bilgiler paylaştı ve A Haber'in sorularını yanıtladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
Türkiye'nin yerli otomobilinde deri malzeme kullanılmayacak. 81 ilde 1500 şarj istasyonu olacak. Yerli ve milli otomobil TOGG 29 Ekim'e hazırlanıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bakanı Mustafa Varank A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
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TOGG'un fabrikasının 29 Ekim'de açılacağını belirten Varank, ilk aracın da 29 Ekim'de banttan ineceğini duyurdu.
TOGG VEGAN OLACAK
TOGG üretilirken hiçbir hayvana zarar verilmediğini açıklayan Bakan Varank, "TOGG vegan olacak. Hiçbir hayvandan elde edilmiş malzemeler kullanılmayacak. Çevreci bir araç olacak. Hiçbir hayvana zarar verilmeden koltuklar yapılmış olacak. Sektörde öncü bir araç olacak." ifadelerini kullandı.