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Giriş Tarihi: 21.9.2022 11:04 Son Güncelleme: 21.9.2022 11:08

TOGG'da yeni gelişme! Geri sayım başladı: TOGG'un fiyatı ne olacak?

SABAH İNTERNET
TOGG’da yeni gelişme! Geri sayım başladı: TOGG’un fiyatı ne olacak?

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde A Haber'in sorularını yanıtladı. Türkiye'nin otomobili TOGG'a dair yeni bilgiler paylaştı. TOGG'daki yeni bir özelliği paylaşan Varank, fiyatıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin otomobili TOGG'a dair yeni bilgiler paylaştı ve A Haber'in sorularını yanıtladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Türkiye'nin yerli otomobilinde deri malzeme kullanılmayacak. 81 ilde 1500 şarj istasyonu olacak. Yerli ve milli otomobil TOGG 29 Ekim'e hazırlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bakanı Mustafa Varank A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

TOGG'da yeni gelişme! Geri sayım başladı | Video

TOGG'un fabrikasının 29 Ekim'de açılacağını belirten Varank, ilk aracın da 29 Ekim'de banttan ineceğini duyurdu.

TOGG VEGAN OLACAK
TOGG üretilirken hiçbir hayvana zarar verilmediğini açıklayan Bakan Varank, "TOGG vegan olacak. Hiçbir hayvandan elde edilmiş malzemeler kullanılmayacak. Çevreci bir araç olacak. Hiçbir hayvana zarar verilmeden koltuklar yapılmış olacak. Sektörde öncü bir araç olacak." ifadelerini kullandı.

TOGG'UN FİYATI!
TOGG'un fiyatına da değinen Varank şunları söyledi: Piyasada şuan bulunan C segment SUV araçlarla rekabet edebilecek bir fiyatı olacak.

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TOGG'da yeni gelişme! Geri sayım başladı: TOGG'un fiyatı ne olacak?
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