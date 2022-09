Yunanistan’ın zulmünü BM’de dünyaya gösterdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün New York'taki BM 77'nci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. Konuşmasında dünyaya önemli mesajlar veren Erdoğan, özetle şunları kaydetti:Mülteci krizi, kendilerine daha iyi bir gelecek aramak için yola çıkan masumların botlarını batırıp onları ölüme terk etmekle, insanları toplama kamplarına doldurmakla çözülemez. Bu krizin çözümü, insanı ve insan hayatını merkeze alan gayretlerden geçmektedir. Hal böyle iken Yunanistan'ın Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de göçmenlere yönelik zulümlerinin giderek arttığını görüyoruz.Biz yeni Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken; Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi bir mülteciyi mezarlığına çevirmektedir. Geçen hafta 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşındaki Abdülvahap, aileleri ile birlikte Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir. Avrupa'nın ve BM kurumlarının insanlık suçu teşkil eden bu acımasızlara bir 'dur' demesinin vakti çoktan gelmiştir.Türkiye olarak Ege ve Doğu Akdeniz'deki tüm meselelerin iyi komşuluk ilişkileri içerisinde uluslararası hukuka uygun olarak çözülmesini istiyoruz. Bölgede, ülkemizle asla denk olmayan siyasi ve askeri seviyesine rağmen, güç gösterisi peşinde koşanlar, kendilerini komik duruma düşürmektedir.Ülkemize, güvenlik güçlerimize, sivillere terör saldırıları gerçekleştiren ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK ve türevlerine karşı Türkiye'nin kayıtsız kalması beklenemez. Bu terör örgütünü, isim değişiklikleri gibi ucuz kurnazlıklarla meşrulaştırmaya çalışanları hatalarından dönmeye davet ediyorum.Birleşmiş Milletler'i, kapsayıcı vasfına yakışan, daha adil bir dünya düzeni için çözümler üretebilen, tüm insanlık adına ortak iradenin vücuda getirildiği bir teşkilat olarak yeniden yapılandırmamız şarttır. Bilhassa Güvenlik Konseyi'nin daha etkin, demokratik, şeffaf ve hesap verebilir bir yapı ve işleyişe kavuşturulması, tüm insanlığın barış, adalet ve refah arayışında önemli bir dönüm noktası teşkil edecektir. Bu yöndeki ortak vazifemizi unutturmamak için, 'Dünya beşten büyüktür' ve 'Daha adil bir dünya mümkündür' gerçeğinin altını, her platformda en kuvvetli şekilde çizmeye devam edeceğiz. İnanç ve azimle yürüttüğümüz bu mücadeleye, tüm üye ülkelerden destek beklediğimizi, burada bir kez daha ifade etmek istiyorum.TÜRKİYE, Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarını sonuna kadar savunurken kendi siyasi hesapları uğruna gerginlik siyaseti izleyenlerin oyununa asla gelmeyecektir. Kıbrıs meselesinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılabilmesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte hep iyi niyetli ve yapıcı çaba sergiledik. Uluslararası toplumu, BM prensipleri ile çelişir şekilde ambargolarla dünyadan koparılmaya çalışılan Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye, bir an önce KKTC'yi resmen tanımaya davet ediyoruz.GENEL Sekreter'le birlikte yürüttüğümüz yoğun çabalar neticesinde Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya ulaşmasını temin ettik. Tahıl arzının sürdürülmesinin sağlanmasında kritik öneme sahip bu mutabakat, BM'nin son yıllarda imza attığı en büyük başarılardan biridir. Uluslararası kuruluşları ve tüm ülkeleri, Türkiye'nin kalıcı barışın tesisine yönelik çabalarına samimi destek vermeye çağırıyorum.BAŞKAN Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'ndaki konuşması öncesi, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Türkevi'nde bir araya geldi. Erdoğan, BM Genel Merkezi'ndeki konuşmasının ardından ise Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i de kabul eden Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le bir süre sohbet etti. Erdoğan, daha sonra Ürdün Kralı 2. Abdullah'la birlikte yürüyerek Türkevi'ne döndü. Erdoğan ile Kral 2. Abdullah'ın buradaki görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi. Ardından İsrail Başbakanı Yair Lapid'i kabul eden Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida'yla da bir araya geldi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde New York'taki Türk vatandaşlarıyla buluştu. Program basına kapalı gerçekleştirildi.