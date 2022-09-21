Zimmetine 4 milyon 3 yüz bin lira geçiren icra müdürü yurt dışına kaçtı

Antalya Adliyesi'nde 1'inci İcra Müdürü emanet kasası ile banka hesaplarından zimmetine 4 milyon 3 yüz bin lira geçirdiği belirlendi.

Olay, icra müdürünün birkaç gündür işe gitmemesiyle ortaya çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, müdürün Azerbaycan'a kaçtığı belirtildi.

Öte yandan kaçan H. Ç'nin Antalya'ya getirilmesi için çalışma başlatıldı. Yetkililer Azerbaycan Devleti ile irtibata geçildiğini. H.Ç'nin burada yakalanarak Antalya'ya getirileceği kaydedildi. Bununla ilgili polisin hazırlık yaptığı öğrenildi.