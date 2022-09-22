1 asker şehit oldu 2 asker yaralandı

KUZEY Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu üs bölgesine PKK'lı teröristlerce açılan taciz atışı sonucu İstihkâm Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam şehit oldu, saldırıda yaralanan 2 asker hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla SİHA ve ATAK helikopterlerinin destek verdiği operasyon başlatıldı. Şehit Onbaşı Karaçam'ın şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından Çorum'daki babası Bedri ve annnesi Meryem Karaçam'a verildi. Baba evine Türk bayrakları asıldı.