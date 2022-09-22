BAE 20 Bayraktar aldı

Türk savunma şirketi Baykar'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 20 silahlı insansız hava aracı (SİHA) satışı gerçekleştirdiği kaydedildi. Reuters'a konuşan bazı kaynaklar, BAE'ye SİHA'ların bu ay teslim edildiğini, ek taleplerin de değerlendirildiğini söyledi. Kaynaklar, ayrıca Suudi Arabistan'ın hem SİHA hem de kendi ülkesinde üretim yapabilmek adına fabrika kurulması talebinin bulunduğunu kaydetti.Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, "BAE ile yapılan görüşmelerde hızlı bir şekilde 20 adet SİHA teslim edilmesi kararı alındı ve (SİHA'lar) verildi" derken, üst düzey bir yetkili ise, "BAE'nin bir süredir SİHA alma talebi vardı. Şimdi bu SİHA'ların verilmesi durumu oldu. BAE'den ek talep de geldi bu konuda. Bunun da hızlı şekilde karşılanmasına çalışılacak" dedi. Bölgesel askeri kaynaklar, BAE ile Suudi Arabistan'ın İran veya güdümündeki güçlerinin güvenlik tehdidine karşı koymak için Türkiye'yle ilişkilerin düzeltilmesi sürecinden istifade etmeyi hedeflediğini belirtiyor. İki petrol üreticisi ülke de şehirlerine ve petrol tesislerine Yemen'deki İran yanlısı Husiler'in düzenlediğinden şüphelenilen saldırılara maruz kalmıştı.Aynı kaynak, Suudi Arabistan'ın hem SİHA talebinin olduğunu hem de Arabistan'a bir SİHA fabrikası kurulmasını istediğini belirterek, "Biraz stratejik bir karar bu. Bu konuda talep ve görüşmeler var. Türkiye, Suudi Arabistan ile yatırımlar, swap gibi konularda bazı görüşmeler de yapıyor. Ama beklendiği kadar hızlı ilerlemiyor" dedi. Balkanlar, Avrupa, Afrika, Körfez ve Orta Asya ülkelerinden de yoğun şekilde SİHA talebi bulunulurken, tüm taleplerin karşılanmasının mümkün olmadığı, birçok ülke ile temasların sürdüğü öğrenildi.BAYKAR tarafından üretilen silahlı insansız hava aracı TB2 son yıllarda Türkiye savunma sanayiinin en yakından tanınan ihraç ürünlerinden biri haline geldi. Bayraktar TB2 SİHA için BAE ile birlikte 23 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'ların bazıları teslim edilirken, bazılarının 2023'ten itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. TB2'nin başarılı maliyet performans dengesi onu dünyada en çok satılan SİHA olma konumuna ulaştırdı.