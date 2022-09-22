Bahçeli, klasik otomobiliyle yollarda

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da direksiyonuna geçtiği klasik otomobil ile Ankara'yı gezdi. Klasik otomobiller ve Ferdi Tayfur'a olan ilgisi bilinen Bahçeli'nin, gezisi sırasında da Ferdi Tayfur dinlediği öğrenildi. Gezide MHP liderine parti yöneticileri eşlik ederken; Bahçeli'nin araç kullandığı ve Genel Merkez'e geldiği anlar video klip haline getirilerek MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. 'Liderimiz Yollarda' ifadesi ile paylaşılan videoda Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısı yer aldı.