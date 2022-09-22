Şehit Muhammed Karaçam’ın ailesine acı haber verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonu sırasında, terör örgütü üyeleri tarafından yapılan roketli saldırıda İs. Uzm. Onb. Muhammed Karaçam şehit düştü. Karaçam'ın acı haberi, Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Baba Bedri Karaçam, oğlunun şehit haberini Sungurlu ilçesinde çalıştığı inşaatta aldı.