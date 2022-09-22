Şehit Muhammed Karaçam’ın ailesine acı haber verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonu sırasında, terör örgütü üyeleri tarafından yapılan roketli saldırıda İs. Uzm. Onb. Muhammed Karaçam şehit düştü. Karaçam'ın acı haberi, Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Baba Bedri Karaçam, oğlunun şehit haberini Sungurlu ilçesinde çalıştığı inşaatta aldı.
Şehid Karaçam'ın baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin ailesi ise İs. Uzm. Onb. Muhammed Karaçam'ın naaşını karşılamak için havaalanına hareket etti.
Şehit İs. Uzm. Onb. Muhammed Karaçam naaşı, Merzifon Havalimanı'nda şehidin yakınları, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, il, ilçe protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.
3 kardeşinin olduğu öğrenilen Karaçam'ın naaşının Merzifon- Amasya Havalimanı'nda ki bekleyişi yürekleri burktu. Şehidin naaşı düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.