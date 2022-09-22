Emre Olur’un savunmasında şok sözler! Birleşik Arap Emirlikleri’ne bakın ne için gitmiş

Emre Olur, geçtiğimiz Pazar günü Arnavutluk Tiran'da yakalanarak gözaltına alınmış, ardından Türkiye'ye getirilmişti. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheli Olur, savcılıktan tutuklama talebiyle sevk edildiği İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan tutuklanmıştı.

TATİL AMAÇLI GİTTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Şüpheli Emre Olur'un adli makamlarca gerçekleştirilen sorgusundaki savunması ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı Hakimlik ifadesinde şüpheli Emre Olur, herhangi bir suç işlediğini düşünmediğini belirterek "Suç işlemiş olsaydım Arnavutluk'tan sığınma talebinde bulunurdum ama ülkeme döndüm. Ailemin sağlık problemleri var ve bu yaşıma kadar hiç suç işlemedim. Birleşik Arap Emirlikleri'ne tatil amacıyla gittim" şeklinde konuştu.

FLASH TV'DEN BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİNE

Savunmasının devamında şüpheli Olur, "Kendisi Birleşik Arap Emirlikleri'nden tweet atma konusunda dijital yasağı olduğunu, benden de takipçim çok diye hesabımdan istediklerini paylaşmamı rica etti. Ben de bu sebeple paylaşımları yaptım. Başka bir emir veya talimat almadım. Kesinlikle örgüt üyesi değilim. Hiyerarşik bir yapı içinde yer almadım. Sadece milliyetçi olduğumdan kendisine sempatim var. Flash TV'deki bir konuşmam üzerine beni aramıştı. Nişanlımla Makedonya'ya gittiğimde yanıma gelmişti" dedi.

"BÖYLE BİR SUÇ ÖRGÜTÜ YOK"

Şüpheli Emre Olur, savunmasını "Ben siyasi sığınma hakkım olduğu halde ülkeme döndüm. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" sözleriyle bitirdi. Sorgusunun ardından Hakimlikçe tutuklanan şüpheli Olur, cezaevine gönderildi.