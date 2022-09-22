İBB Başkanı’nın davası ertelendi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava dün görüldü. İmamoğlu hakkında, 4 Kasım 2019'daki açıklamalarında, '31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır...' diyerek YSK üyelerine alenen hakaret ettiği iddiasıyla 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada İmamoğlu'nu avukatları temsil etti. Mahkeme davayı kasım ayına erteledi.