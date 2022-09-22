Kılıçdaroğlu’nun proje hırsızlığına sert tepki: Kapkaç siyasetine başladılar

BİZİM PROJELERİMİZ

Biz üniversite öğrencilerimizin kredi borçlarını silme kararı aldık, açıklamayı yapmadan bir baktık ki Kılıçdaroğlu video çekmiş, 'Ben sileceğim, ödemeyin' diyor. Hükümetimiz karar almış, gerekli çalışmaları başlatmış ama henüz açıklamamış.

Biz dar gelirli vatandaşlarımızın 2 bin lira ve altında olan borçlarının tasfiyesine dair karar almışız. Biz daha açıklamadan bir bakıyoruz, Kılıçdaroğlu yine video çekiyor, açıklıyor. Yine hatırlarsanız otomobillerdeki ÖTV ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Kılıçdaroğlu, bu düzenlemeden önce çıkıp ÖTV'yi sıfırlayacağını vaat etti.

KÖSTEBEK BÜROKRATLAR

Nereden alıyor bu bilgileri diye düşünmeye gerek kalmadan Kılıçdaroğlu açıkladı, 'Köstebeklerim var. Hükümetin içinde kimi bürokratlar bize bilgi aktarıyorlar' dedi.