Kılıçdaroğlu’nun proje hırsızlığına sert tepki: Kapkaç siyasetine başladılar

SABAH'ın sorularını yanıtlayan Bozdağ, şu mesajları verdi:
KAPKAÇ SİYASETİ
Kılıçdaroğlu ve ekibi son dönemdeki AK Parti hükümetlerinin yaptıklarını, eserlerini görmezden gelmeleri yetmiyormuş gibi şimdi bir de kapkaç siyasetine başladılar. 'Bakın biz söyledik iktidar yaptı' izlenimi oluşturmaya, vatandaşlarımızı bir kez daha kandırmaya çalışıyorlar. Kimse kusura bakmasın, istediğiniz kadar kandırma, aldatma söylemlerinde bulunun, tüm vatandaşlarımız sizin yaptığınız bu kapkaç siyasetinin farkında.
BİZİM PROJELERİMİZ
Biz üniversite öğrencilerimizin kredi borçlarını silme kararı aldık, açıklamayı yapmadan bir baktık ki Kılıçdaroğlu video çekmiş, 'Ben sileceğim, ödemeyin' diyor. Hükümetimiz karar almış, gerekli çalışmaları başlatmış ama henüz açıklamamış.
Biz dar gelirli vatandaşlarımızın 2 bin lira ve altında olan borçlarının tasfiyesine dair karar almışız. Biz daha açıklamadan bir bakıyoruz, Kılıçdaroğlu yine video çekiyor, açıklıyor. Yine hatırlarsanız otomobillerdeki ÖTV ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Kılıçdaroğlu, bu düzenlemeden önce çıkıp ÖTV'yi sıfırlayacağını vaat etti.
KÖSTEBEK BÜROKRATLAR
Nereden alıyor bu bilgileri diye düşünmeye gerek kalmadan Kılıçdaroğlu açıkladı, 'Köstebeklerim var. Hükümetin içinde kimi bürokratlar bize bilgi aktarıyorlar' dedi.
HIRSIZLIK MALI
Hükümetin alınteri ürettiği projeleri, ürettiği eserleri, aldığı kararları kimi bürokrasi içerisindeki ahlak yoksunu kişiler alıp bunu hırsızlık malı olarak çalıyorlar. Hükümetin projelerini alıp muhalefet partilerine önceden sızdırmak büyük bir ahlak yoksunluğudur.
BUNLARI DA MI SİZ YAPTINIZ
Şehir hastanelerini, Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de doğalgaz petrol arama gemilerini alıp buralarda sondaj yapmayı, nükleer güç santrallerini Türkiye'ye kazandırmayı Kılıçdaroğlu söyledi de mi biz yaptık? Hızlı tren ağlarıyla bu ülkeyi birbirine bağlamayı, İstanbul Havalimanı'nı, Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsünü, Çanakkale 1915'i, Taksim'e camiyi, Atatürk Kültür Merkezi'ni onlar söyledi de mi yaptık? Bunların söyledikleriyle ilerlesek, bunların hiçbiri yapılmazdı.