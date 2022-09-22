MSB’den Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına destek

MSB'den yapılan açıklamada, "Marmaris'te kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına, 10 helikopter, 2 İHA, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personelimizle destek sağladık." bilgisi paylaşıldı.
Marmaris'te kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına; 10 adet helikopter, 2 adet İHA, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personelimiz ile destek sağladık.#MSB pic.twitter.com/dpT1pfJdCv— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 22, 2022