Öğrencilerin indirimli seyahat kartı çilesi

Edirne'de 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Trakya Üniversitesi'nde öğrenim görmek için kente gelen öğrenciler, toplu ulaşımı ucuz kullanabilmek için indirimli kart başvurusunun yapıldığı büroların yolunu tuttu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya giren öğrenciler, her yıl olduğu gibi bu yıl da kavurucu sıcağa rağmen güneşin altında saatlerce sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yanı sıra, kart yenileme işlemleri nedeniyle de ETUS Bürosu, en kalabalık günlerini yaşıyor. Ulaşım kartı almak için sıraya giren öğrenciler, Edirne'de ulaşımın pahalı olmasından yakınıyor. Gaziantep'ten gelen Sabriye Demir, Arkadaşlarıyla birlikte ulaşım kartı çıkarmak için geldiklerini ve 1 saat sırada beklediklerini belirtti. Fiyatları pahalı bulduklarını söyleyen Demir, "Bizim orada üniversite içinde devlete ait otobüsler vardı. Onlardan burada da olursa bizim için daha iyi olur" dedi.Bursa'dan gelen Zehra Çetinkaya, "Öğrenci kartı çıkarabilmek için yaklaşık 25-30 dakika gibi bir süre kuyrukta bekledik. Bizden sonra gelip daha uzun süre bekleyenler de var. Sıra çok uzun. Ulaşım pahalı. Daha uygun olabilir. Otobüste ulaşımı biraz daha uygun fiyata indirebilirler. Belediye otobüsü daha uygun olur bizim için de güzel olur" dedi. Samsun'dan gelen Seval Boyracı, "45 dakika falan sırada bekledik. Ulaşım Samsun'a göre daha pahalı. Öğrenci 3 buçuktu Samsun'da. Burada tam da pahalı. Burada dolmuşla otobüs karışımı gibi belediye otobüsü olabilir. Üniversite içi ulaşım vardı. Burada tamamı olarak var. Şartlar daha iyileştirilebilir" dedi. Uzun süredir kuyrukta beklediklerini belirten Sena Yeşilçimen, hem otobüslerin küçük hem de ulaşımın gereksiz pahalı olduğunu aktardı. İHA