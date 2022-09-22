Şadi Yazıcı’dan Ekrem İmamoğlu’na şehir hatları tepkisi: Halk 39 aydır bekliyor

Ekrem İmamoğlu'nun paralel deniz ulaşımı vaadi ile ilgili daha önce "Öyle çıkıp otobüsün üstünden 'Yalancı Pehlivanlar' gibi vatandaşa yalan söylendi. Bu bir gün size hatırlatılır. Vatandaş hatırlatır ve sorar. Nerede bu hatlar? Nerede bu deniz otobüsleri" ifadelerini kullanan Başkan Yazıcı, bu sefer ünlü televizyon dizisi Leyla ile Mecnun'un ikonik karakteri İsmail Abi'yi kullanarak Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Başkan Yazıcı, sosyal medya hesabından, "İsmail abi ne kadardır bekliyor bilmiyoruz ama biz 'Paralel deniz ulaşımı olmaz' dediğimiz halde İBB'nin 'Bal gibi de yaparız' dediği gemiyi (İDO) Tuzla halkı tam 39 aydır bekliyor" ifadelerini kullandı.