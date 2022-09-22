Sedat Peker’in kilit adamı tutuklandı

Organizesuç örgütü elebaşı firari sanık Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yapan ve Arnavutluk'ta gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilen Emre Olur, emniyetteki işlemlerinin ardından dün Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan Olur, ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hâkimliğe gönderildi. Olur hakkında düzenlenen sevk yazısında, şüphelinin Sedat Peker ile yakın ilişki içerisinde olduğu, örgüt liderinin Whatsapp üzerinden kendisine gönderdiği tweet dizisini paylaştığı, örgüt lideri ile birlikte aynı otel ve villada 7.5 ay kaldığı belirtildi. Emre Olur, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklandı.