Şehit Uzman Onbaşı Karaçam, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam'ın cenazesi askeri uçakla Merzifon'a daha sonra Çorum'a getirildi. Şehidin naşı helallik alınması için ilk olarak Buharaevler Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Şehidin babası Bedri ve Annesi Aysel Karaçam, burada evlatlarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Daha sonra şehit için Akşemseddin Camisi'nde tören düzenlendi. Törene Vali Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Merzifon 5'nci Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mete Kuş ile şehidin babası Bedri, annesi Meryem Karaçam ile il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesi şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döken ailesini protokol üyeleri teselli etti. Şehit İstikam Onbaşı Muhammed Karaçam'ın şehit olmadan 1 gün önce babasıyla görüntülü olarak görüştüğü ortaya çıktı.

Şehit Karaçam, kılınan cenaze namazının ardından Çorum Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.