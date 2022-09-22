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Giriş Tarihi: 22.9.2022 17:53

Şehit Uzman Onbaşı Karaçam, son yolculuğuna uğurlandı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Şehit Uzman Onbaşı Karaçam, son yolculuğuna uğurlandı

TSK’nın Kuzey Irak’ta gerçekleştirdiği Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam (27), memleketi Çorum’da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam'ın cenazesi askeri uçakla Merzifon'a daha sonra Çorum'a getirildi. Şehidin naşı helallik alınması için ilk olarak Buharaevler Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Şehidin babası Bedri ve Annesi Aysel Karaçam, burada evlatlarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Daha sonra şehit için Akşemseddin Camisi'nde tören düzenlendi. Törene Vali Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Merzifon 5'nci Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mete Kuş ile şehidin babası Bedri, annesi Meryem Karaçam ile il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesi şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döken ailesini protokol üyeleri teselli etti. Şehit İstikam Onbaşı Muhammed Karaçam'ın şehit olmadan 1 gün önce babasıyla görüntülü olarak görüştüğü ortaya çıktı.

Şehit Karaçam, kılınan cenaze namazının ardından Çorum Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Şehit Uzman Onbaşı Karaçam, son yolculuğuna uğurlandı
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