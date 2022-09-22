Şehitlerin kanı yerde kalmadı

MilliSavunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi. Bu arada, Jandarma ve Emniyet güçlerince yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Şanlıurfa'da da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda, yurt dışına kaçmaya çalışan 5 zanlı gözaltına alındı.MİT, saha araştırmaları ve istihbaratların ardından sınır ötesinde bir nokta operasyonu daha gerçekleştirdi. SİHA'lar ile yapılan operasyonda Irak/ Gare'de 4, Metina'da 2 olmak üzere toplam 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.