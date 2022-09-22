Soyer’den şaşırtan açıklama: İzmir’in derelerini bisiklet yolu yapacağız

İZMİR'DE 20 DERE VAR

İzmir'de bisikleti, toplu ulaşıma entegre ettiklerini belirten Soyer; "İzmir'de uygulamaya başladığımız en önemli projelerden biri körfeze açılan dere hatlarını diğer ulaşım hattı ve ekolojik koridor olarak planlamamız. İzmir'de 20 dere var ve biz bu dereleri yeni ulaşım koridorları ve bisiklet ve scooterlar için ulaşım alanı haline getireceğiz. Bayraklı-Bornova arasındaki 6,5 kilometrelik dereyi Ege Üniversitesi Metro İstasyonu'ndan körfeze bağlayan dere güzergahı boyunca yeni bir bisiklet, scooter ve yaya yolu haline getireceğiz. Bu uygulamanın İzmir'deki tüm derelerde uygulama hedefimiz var. Bütün bunlar övünmek için saymadım. Ne yapsak az. Daha yapılacak çok şey var" ifadelerini kullandı. Soyer'in dere yataklarını bisiklet yoluna dönüştürüleceğine ilişkin sözleri skandal olarak nitelendirildi.