Taciz ateşine anında karşılık! 3 terörist topçu ateşiyle etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sınır ötesinde başlatılan kara destekli operasyonlar devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde yapılan operasyonlarla terörden temizlenerek oluşturulan güvenli bölgelere yönelik saldırı girişimi ve taciz ateşi gerçekleştirilen teröristlere komandolar tarafından anında karşılık veriliyor. Fırat Kalkanı bölgesine yönelik taciz ateşinde bulunan bir grup PKK/YPG'li teröristin yeri keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edildikten sonra komandolar, operasyon başlattı. Operasyonda, topçu birlikleri tarafından ateş altına alınan teröristlerden 3'ü etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güvenlik ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."