2.6 milyonu zimmetine geçirmiş

Antalya'nın, CHP'li Döşemealtı Belediyesi'nde denetim yapan Sayıştay denetçileri, 137 personele 2 milyon 147 bin lira ödenmesi gerekirken 3 milyon 46 bin lira ödendiğini ve arada 899 bin lira fark olduğunu tespit etti. Yapılan detaylı incelemenin sonunda, Devlet Otomasyon Sitemi (DTS) üzerinden yapılan personel maaşı ödemelerinde, tek şifre yetkisinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ferit Ç. olduğu belirlendi. Bunun üzerine maaş ödemelerinin yapıldığı banka şubesiyle görüşen denetçiler, 2022 Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarındaki maaş ödemelerinde, Ferit C.'nin kendi hesabına 2 milyon 640 bin lira geçirdiğini tespit etti. Sayıştay denetçilerinin şikâyeti üzerine polis, Ferit Ç.'yi gözaltına aldı. Evinde, aracında ve işyerinde de arama yapılan şüphelinin kendi hesapları ve birinci derece akrabalarının hesaplarına da bloke konuldu. Ele geçirilen dijitaller inceleme altında olduğu bildirildi. İdari soruşturma başlatan belediye de Ferit .Ç. ile Mali Hizmetler Müdürü İ.T.'yi, geçici olarak görevden uzaklaştırdı.