“Afrika’da artık bir başka boyutta görülüyoruz”

GÜNEY Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenen Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı'na katılan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçağı'ndan Altay tankına, S-400'lere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Güney Afrika'nın başkenti Pretoria'da gerçekleştirilen fuarda Türkiye'nin 25 firma ile temsil edildiğini kaydeden Demir şunları kaydetti: "Afrika, her açıdan bizim için önemli. Güney Afrika'nın durumu biraz daha özel. ASELSAN'ın burada ortak bir şirketi var. Bir anlamda buraya da uzanmış durumdayız. Böylece hem fuarı görme hem de fuarda bulunma, diğer katılımcı ülkelerle temas etmiş olma, şirketlerimizin faaliyetlerini sergilemek ve işbirliği imkânlarını yerinde görme imkânını bulduk. Afrika ülkeleri çok sayıda savunma ürünümüzle ilgileniyor. Afrika için başka bir boyut da görülmeye başladık. Ülkelerin muhtelif ihtiyaçları var. Sınır güvenliği, hassas tesis güvenliği, zırhlı araçlar, insansız hava sistemleri gibi ihtiyaçlar var. Afrika artık Türkiye'yi bu alandaki oyunculardan birisi olarak görüp öyle yaklaştığı için bizim her fırsatta Afrika'da bulunmamız ve kendimizi hatırlatmamız gerekiyor."