AK Parti’li Dağ: Bir genel başkan için acziyet göstergesi



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti'li Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına hitaben yaptığı konuşma üzerinden eleştirilerde bulundu. Dağ, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın; bugün benim de seçim bölgem olan İzmir'de milletvekilleri kampında, çok net bir şekilde kendi parti kurmaylarını, belediye başkanlarını, milletvekillerini 'Bazılarınızın sesi hiç çıkmıyor, bazılarınız da bana zarar veriyor. Artık sesiniz çıksın. Benimle misiniz? Yanımda mısınız?' gibi bir çağrısı olmuş. Bir kere bu durum, bir genel başkan için acziyet göstergesidir. Bir genel başkanın, kendi partililerine 'Benimle misiniz' diye bir soru yöneltmesi, kendisinin acizliğini gösterir ama burada bizim bakış açımız noktasında; 2 artı 6'lı masanın 2 Ekim'de toplantısı var biliyorsunuz.