Başkan Erdoğan cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulunuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

4 milyon tonu aşan tahıl koridorundan gidişler oldu. Şu ana kadar gelenler daha çok Ukrayna'dan. Rusya'dan gübre naklini de başlatacağız. Esir takasında 200 ismin üzerinde durmuştuk. Bunlar tamamen bizim misafirimiz.

Kılıçdaroğlu'nun adaylık sinyali

O bizim derdimiz değil. Onun derdi niye bizi gersin ki. Biz işimize bakıyoruz. Şu ana kadar Cumhur ittifakı kararlı bir şekilde yola devam ediyor. Onlar da kararsız bir şekilde yola devam ediyor.