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Giriş Tarihi: 23.9.2022

Çorum’a şehit ateşi düştü

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’a şehit ateşi düştü
Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit operasyonunda, PKK'lı teröristlerin roketli saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam için dün memleketi Çorum'da, tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, baba evinde helallik alınmasının ardından Akşemseddin Camisi'ne getirildi. Burada tabuta sarılan anne Meryem Karaçam, baba Bedri Karaçam ve kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Baba Bedri Karaçam, yakınlarından destek alarak ayakta durabildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları arasında toprağa verilen Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam'ın şehit olmadan bir gün önce, babasıyla telefonda görüştüğü öğrenildi.
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Çorum’a şehit ateşi düştü
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