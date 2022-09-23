Direniş halka halka büyüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini 1116. gününde kararlılıkla sürdürüyor. Evlat nöbetine 5 aile birden katılarak HDP'den çocuklarını istediler. 2 ay önce önce çalışmak için Fransa'ya giden 19 yaşındaki Adem Dilek, iddiaya göre kandırılarak dağa kaçırıldı. Evlatları için Muş'tan eyleme başlayan baba Yılmaz ve anne Besine Dilek, 20 yaşında iken 2017 yılında Samsun'da tıp okurken kaçırılan Bahar Karakuş'un annesi Fatma ve babası Yusuf Karakuş Kayseri'den, 16 yaşında iken kandırılarak 2015'te Muş'tan dağa gönderilen Osman Sönmezyıldız'ın annesi Naciye Sönmezyıldız, 2015 yılında 13 yaşında iken Kırıklareli'de kandırılarak dağa kaçırılan Servet Arslan'ın annesi Pınar Arslan ve 2016 yılında 38 yaşında iken kandırılan Ersin Koçhan'ın babası Alaattin Koçhan Muş'tan evladına istemek için eyleme katıldı.Evladının HDP tarafından Fransa'dan kaçırıldığını ve oğlu gelmeden eylemi bırakmayacağını söyleyen Yılmaz Dilek, çocuğunu çalışmak için Fransa'ya gönderdiğini, orada terör örgütü tarafından kaçırıldığını kaydederek evladını almadan eylemi bırakmayacağını vurguladı.20 yaşında iken 2017 yılında Samsun'da tıp okurken kaçırılan Bahar Karakuş'un annesi Fatma 6 yıldır evladının yolunu gözlediğini özlediğini belirterek evladının dönmesi için çağrıda bulundu.