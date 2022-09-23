Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeniden atama kuralarıyla ilgili açıklama
Giriş Tarihi: 23.9.2022 19:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeniden atama kuralarıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yeniden atama kuralarıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeniden atama kuralarıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Atanma talep başvuru sistemine 1.252’si Pratisyen Hekim, 304’ü Yan Dal Uzmanı olmak üzere 6.029 Uzman Hekim bildirimde bulunmuş, bildirimde bulunan hekim sayısı 7.281 ’e ulaşmıştır." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ilan metni ve takvimi dün yayımlandı." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

Başvurular 23-29 EYLÜL ARASINDA Bakanlığımızın Personel Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda alınarak, kura çekilişi 18 Ekim'de yapılacak.

Bu kura için açılan atanma talep başvuru sistemine 1.252'si Pratisyen Hekim, 304'ü Yan Dal Uzmanı olmak üzere 6.029 Uzman Hekim bildirimde bulunmuş, bildirimde bulunan hekim sayısı 7.281 'e ulaşmıştır. Münhal yer planlama çalışması yapıldı. Gözler daha bugünden kura sonuçlarında.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeniden atama kuralarıyla ilgili açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA