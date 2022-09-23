Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yeniden atama kuralarıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ilan metni ve takvimi dün yayımlandı." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

Başvurular 23-29 EYLÜL ARASINDA Bakanlığımızın Personel Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda alınarak, kura çekilişi 18 Ekim'de yapılacak.

Bu kura için açılan atanma talep başvuru sistemine 1.252'si Pratisyen Hekim, 304'ü Yan Dal Uzmanı olmak üzere 6.029 Uzman Hekim bildirimde bulunmuş, bildirimde bulunan hekim sayısı 7.281 'e ulaşmıştır. Münhal yer planlama çalışması yapıldı. Gözler daha bugünden kura sonuçlarında.