Son dakika | Bakan Çavuşoğlu’ndan F-16 çıkışı: Şartlı bir anlaşmayı kabul etmeyiz

NATO üyesinin diğer bir NATO üyesine böyle bir kısıtlama getirmesi tabi mümkün değil. Şartlı anlaşma ile F-16 satın almayız.

F-16 ile ilgili süreç normal işliyor. Kongre'den gelen sesler sebebiyle 'Herkes bir engel mi çıkacak ya da şartlı mı olacak?' diye sorular soruyor. Ama normal seyirde görüşmeler devam ediyor.