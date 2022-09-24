Bakan Ersoy’dan 107 yıl öncesine tarihi dalış

Çanakkale'de turizm sezonunun uzatılmasına yönelik çalışmalarının olduğunu aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Alan Başkanlığımızla farklı çalışmalar da yapıyoruz. Yürüyüş yollarıyla ilgili çalışmalar var. İnşallah burada sportif olarak da sezonu uzatmak istiyoruz. Yani sadece dalış değil. Çok güzel bir doğası var. Alan Başkanlığı tarafından korunuyor. O doğal ortamda yürüyüş, koşu gibi etkinlikler olacak. Yarın da zaten maratonumuz var. 10 kilometrelik, 12 kilometrelik ve 40 kilometrelik maratonlarımız var. İnşallah onlarla da bu yürüyüş ortamının başta Türkiye olmak üzere dünyada tanıtımını yapmak istiyoruz. Çünkü trekking ve bisikletin de çok fazla alıcısı var dünyada. İnsanlar turizm olarak bunu tercih ediyorlar. İnşallah burada doğal sporları ön plana çıkararak Çanakkale'nin sezonunu kültür ve sanatı da etkileyerek uzatacağız."