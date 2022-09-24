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Giriş Tarihi: 24.9.2022 14:12

Diyarbakır annelerinin eylemine bir aile daha katıldı sayı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır annelerinin eylemine bir aile daha katıldı sayı

Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırıldığı için HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin eylemi devam ederken, evlat nöbetine katılımda sürüyor. Bin 118 gündür devam eden eyleme 1 ailenin daha katılımıyla sayı 310’a yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbeti bin 118'inci gününde devam etti.

Şu ana kadar 39 kişinin örgütten kaçarak ailesine kavuşmasına neden olan oturma eylemi her geçen katılımlarla büyüyor. Eylemde bugün 12 yıl önce Diyarbakır'da kandırılarak dağa götürülen A.E.'nin kardeşi M.E. dahil oldu.

Yeni aile ile birlikte sayının 310'a çıktığı eylemdeki aileler tarafından ellerinde Türk Bayrakları ve 'Kahrolsun PKK ve HDP" şeklinde sloganlar atarak karşılanan M.E., kardeşini kurtarana kadar annelerle birlikte eylemi sürdüreceğini söyledi.

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Diyarbakır annelerinin eylemine bir aile daha katıldı sayı
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