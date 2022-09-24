İçişleri Bakanı Soylu Trabzon’da konuştu: Bugün talimat alan bir Türkiye yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı binasının açılışında, AK Parti iktidarı döneminde yapılan hizmetleri anlatarak, millete hizmet için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Nereden gelirse gelsin ülkeye oyun kurmaya çalışanlara imkan vermediklerini belirten Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman destek veren millete teşekkür etti.

Soylu, terörle mücadeleye içeride ve dışarıda ilgili kurumlarca devam edildiğini, milletin ortaya koyduğu iradenin bugünün sonucunu oluşturduğunu aktardı.

Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'in teröristler tarafından şehit edildiği günü, bugün gibi hatırladığını belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Giresun'dan Trabzon'a kadar, Gümüşhane'ye kadar teröristler sanki her an gelecekmiş gibi huzursuzluk ve tedirginlik oluşturmaya çalıştılar. Buradan size tekmil veriyorum, tekmilim şudur, Karadeniz bugün bir tek terörist yok ve tertemiz Allah'ın izniyle. Tekmilimiz şudur, Türkiye'nin en zor terörle mücadele coğrafyası olan Mersin'den Hatay'a, Antep'ten Maraş'a, Amanoslar'dan Adıyaman'a olan... Amanoslar'da Allah'a hamdolsun bir tek terörist yok, Amanoslar tertemiz."

Erzurum, Bingöl, Muş, Elazığ, Kars Çemçe-Madur, Tendürek Dağı'nın da ter temiz olduğunu dile getiren Soylu, "Yine size tekmil veriyorum, Allah izin verecek, Cumhuriyet'in birinci asrında yani Cumhuriyet'in 100. yılında, 29 Ekim 2023'te Allah'ın izniyle Cudi tertemiz olacak, Gabar tertemiz olacak ve bu ülkede bir tek terörist kalmayacak." dedi.

Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelesini anlatarak, savunma sanayisinde son yıllarda yaşanan gelişmelerin bu mücadeledeki önemine dikkati çekti.

Türkiye'de geçmiş yıllarda ekonomi, sağlık ve ulaşım gibi birçok alanda yaşanan sıkıntıları sıralayan Soylu, son yıllarda deprem, sel, yangın gibi çok sayıda afet meydana gelmesine rağmen bir tek insana 'Nerede bu devlet?' dedirtmediklerini vurguladı.

Gelecek nesillere altyapısı yapılmış bir Türkiye bırakacaklarını belirten Soylu, inşa edilen barajlardan spor tesislerine kadar çeşitli sektörlerde yapılan yatırımları hatırlattı.

Soylu, "Bize boynu büküklük yakışmaz." ifadesini kullanarak, "Biz sadece kendimize değil, etrafımızdaki coğrafyaya ait ve dünyaya ait sözü olan bir milletiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Türkiye'nin bir daha eski Türkiye haline düşmesine izin vermemek için Cumhur İttifakı olarak büyük bir mücadele ortaya koyduğunu dile getiren Soylu, büyük ve güçlü bir Türkiye için, 21. yüzyıla damga vurabilmek için önemli bir mücadele verildiğini aktardı.

Soylu, "Bugün talimat alan bir Türkiye yok. Ana muhalefetin, 6'lı masanın ve o ittifakın karıştırdığı bu. Bugün dünya politikasında, dünya siyasetinde etkisini ortaya koyan, sözünü ortaya koyan bir Türkiye var." dedi.

"BENİM AMERİKA'DA BİR TANE MALIM VAR, O DA FETÖ"

Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Eğer bugün Arnavutluk'ta FETÖ okulları kapatılıyorsa, dünyanın birçok ülkesinde FETÖ okulları kapatılıyorsa, Türkiye'den FETÖ silinip atılmışsa elbette ki bu konudaki hassasiyetimiz sonuna kadar devam edecek, hiç kimseye bir fırsat vermeyeceğiz. Neymiş? Amerika'ya gidecekmişim de iki defa beni 'istenmeyen adam' ilan etmiş Amerika. Üst üste iki defa. Neymiş? Amerika'da mallarım varmış da onlara da el koyacakmış. Benim Amerika'da bir tane malım var, o da FETÖ."

Coğrafyadaki huzurun önemine işaret eden Soylu, "Sadece Diyarbakır'ın huzuru bize yetmiyor, sadece Mardin'in huzuru bize yetmiyor, Cizre'nin huzuru bize yetmiyor. Ne zaman biz Bağdat'ı huzurlu hale getirirsek, ne zaman Şam'ı huzurlu hale getirirsek, ne zaman Filistin'den Yemen'e kadar bütün coğrafyayı huzurlu hale getirirsek işte o zaman bu Anadolu'nun hakkını vermiş oluruz. 2023'ün tarifi budur, 2053'ün tarifi budur, 2071'in tarifi budur. Biz buna inandık." diye konuştu.

Soylu, Cumhur İttifakı'nın bir siyasal iktidarı yönetmek için kurulmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı'nın tarifi bugüne sığmaz. Cumhur İttifakı'nın tarifi Hoca Ahmet Yesevilerden İmam-ı Gazzali'ye kadar, Cumhur İttifakı'nın tarifi Hacı Bektaş-ı Veli'den Hacı Bayram'a kadar, Cumhur İttifakı'nın tarifi Veysel Karani'den bu coğrafyaya gelmiş Eyüp Sultan Hazretleri'ne kadar, Piri Reis'e kadar. Cumhur İttifakı'nın tarihi Selçuklu'dur. Cumhur İttifakı'nın tarihi Osmanlı'dır, bizim medeniyetimizdir, inancımızdır, kardeşliğimizdir. Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli öyle bir şeyin altına imza attılar ki bu iktidardan daha çok, gelecek nesillere bu coğrafyayı ve dünyayı idare edecek önemli bir mirası bırakıyorlar. Buna inancınız tam olsun."

"Biz geleceğimizi Amerika'da, Avrupa'da aramıyoruz." ifadesini kullanan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz geleceğimizi Anadolu coğrafyasının gücünde, kuvvetinde, kudretinde, imanında, seciyesinde, ahlakında, birliğinde ve beraberliğinde arıyoruz. Bu sırat-ı müstakimdir, bundan ayrılmayın. 2023 Türkiye'nin bağımsızlıdır, özgürlüğüdür. 2023'ten sonra Cumhuriyet'in ikinci asrına bu birliktelik büyük bir damga vuracak. Bizi her yerden bekliyorlar, bir kardeşiniz olarak söylüyorum, bize her yerden dua ediyorlar, ümit ediyorlar."

Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın yapacağı çok iş olduğunu anlatan Soylu, "Bu büyük milletin, asil milletin yapacağı çok iş var. Bu ülkede AK Parti'nin yapacağı çok iş var. Türkiye'nin dünyada yapacağı çok iş var. Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı çok iş var. Allah bizi size mahcup etmesin." dedi.

Bakan Soylu, Ortahisar ilçesinde yapımı tamamlanan yeni Trabzon Emniyet Müdürlüğü binasındaki incelemeleri sırasında da yeni hizmet binasının, kentin huzuruna ve güvenine hizmet noktasında emniyet mensuplarının gayretlerine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Teşkilat mensuplarının kazasız, belasız günlerde hizmet etmelerini dileyen Soylu, "Buradaki ve Türkiye'deki tüm polis arkadaşlarımı Allah muhafaza etsin, korusun, ayaklarına taş değdirmesin. Bugün Türkiye'de, ülkemin her tarafında asayiş açısından da huzur açısından da güven açısından da şükürler olsun ki istediğimiz, aradığımız nokta oluşmuş durumda ama bu mesleğin en büyük zafiyeti rutin ve rehavettir. Rutin ve rehavete düştüğümüz andan itibaren karşımızdakiler hemen tahkimatlarını gerçekleştirirler. Onlara bu hakkı vermemek lazım." ifadelerini kullandı.

Soylu, Akyazı mevkisindeki Trabzon Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret etti, restorasyonu tamamlanan tarihi Valilik binasının da açılışını gerçekleştirdi.