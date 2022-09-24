İstanbul Mutabakatı, tahıl koridoru ve esir takasına dünyadan övgü: Türk diplomasisi kusursuz

Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin Rusya- Ukrayna Savaşı'nda yürüttüğü başarılı diplomasi, kilit önem taşımaya devam ediyor. Erdoğan'ın girişimiyle önceki gün iki ülke arasında gerçekleşen esir takası Batı basınında geniş yer buldu. Gelişmeyi savaşın başından bu yana 'en kapsamlı esir takası' olarak duyuran ajanslar Türkiye'nin öncülüğüne vurgu yaptı. İngiliz Guardian gazetesinin haberinde "Takas, Türkiye'nin arabuluculuğuyla gerçekleşti ve müzakereler gizlilikle yürütüldü" denildi.Reuters, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Erdoğan'a yardımları için teşekkür ettiğini vurguladı. Euronews'te yer alan analiz haberde Fransa'nın eski ABD ve BM Büyükelçisi Gerard Araud'in Türk diplomasisini övdüğü ifadelere yer verildi. Araud, "Türk diplomasisi savaşın başlangıc ından beri hatasız. Çıkarlarını değerlendirmiş, savaşan taraflar arasında bir denge kurmuş ve durumdan istifade ederken gerektiğinde sert de olabilmiş bir yönetim" değerlendirmesinde bulundu.Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, esir takası süreciyle ilgili "Türkiye dün de çok önemli bir rol oynadı. Takasın son kısmı doğrudan Ankara'da gerçekleşti. Türk tarafı başta olmak üzere ortaklarımızın yer aldığı uluslararası temaslarımız ve Erdoğan ile sürekli iletişim halinde olmamız çok önemliydi" şeklinde konuştu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından da "Ukrayna, arabuluculuk çabalarından dolayı Türkiye'ye ve Erdoğan'a minnettardır" ifadeleri kullanıldıAnlaşma kapsamında Rusya, Azak Taburu komutanları ve 10 yabancı ülke vatandaşı ile birlikte toplam 215 esiri serbest bıraktı. Ukrayna ise Rusya yanlısı siyasi lider Viktor Medvedçuk ile birlikte 55 kişiyi iade etti. Esir değişimi Ukrayna'nın kuzeyinde Çernihiv kentinde yapıldı. Azak Taburu komutanlarından bazılarının savaş bitene kadar Türkiye'de kalacakları kaydedildi. Diğer esirler ise Ukrayna'da ailelerine dönebilecek. Takasla geri alınan taburun 5 üyesinin güvenlik amaçlı Türkiye'de bulunduğunu kaydeden Zelenski, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Azak'ın 5 komutanı, Erdoğan'ın özel kontrolü altında Türkiye'de güvende tutulacak. Bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım" ifadesini kullandı.