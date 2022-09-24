Kavga ettiği öğrenci tutuklandı

İstanbul Halkalı'daki bir ortaokulun bahçesinde öğle tatili sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan 6. sınıf öğrencisi Samet Gül'ün ölümüyle ilgili 14 yaşındaki bir çocuk tutuklandı. 19 Eylül Pazartesi günü meydana gelen olayda 12 yaşındaki Samet, öğretmenlerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Acılı anne Sevdet Gül, oğlunun okulda bir grup tarafından darp edildiğini, boğazının sıkıldığını ve kafasına demirle vurulduğu iddia etti. Aile daha sonra savcılıga giderek şikâyetçi oldu. Konu ile ilgili başlatılan incelemeler sonucunda Samet Gül'ün olaydan 15 dakika önce 8. sınıf öğrencisi M.N.O. ile kavga ettiği belirlendi. Gözaltına alınan M.N.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Küçük çocuğun kesin ölüm nedeninin otopsi sonucuyla belirleneceği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Gül'ün cenazesi önceki gün kılınan cenaze namazının ardından Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.