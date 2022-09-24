Malatya’ya şehit ateşi düştü

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde sürdürülmekte olan Pençe-Kilit Harekâtı'nda Malatyalı Piyade Komando Üsteğmen Serkan Erkuş şehit oldu. 41'inci Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevli Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un, Irak'ın kuzeyinde Düzhi Tepe bölgesindeki bir mağara operasyonu sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralandığı ve yapılan müdahalelere rağmen şehit olduğu öğrenildi. 4 çocuklu Niyazi-Suna Erkuş çiftinin oğlu, 28 yaşında ve bekâr olduğu bildirilen Üsteğmen Serkan Erkuş'un şehadet haberi, Sancaktar Mahallesi'nde oturan ailesine bildirildi.