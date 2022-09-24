Silahlandırılan adalar AKSUNGUR’la tespit edildi: Yunanistan’ı adım adım izliyoruz

EGE ADALARININ RÖNTGENİ ÇEKİLİYOR

ANKA, hava kuvvetleri komutanlığının ihtiyaçları yönelik geliştirilen bir uçak. AKSUNGUR, ANKA'nın çift motorlu hali. AKSUNGUR'un faydalı yük taşımasını ve havada kalma süresini geliştirdik. 50 saat havada kalabiliyor. 12 tane MAM-L ile 12 saat görev yapabiliyor. AKSUNGUR'u şu ana kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ve Cumhurbaşkanlığına teslim ettik. Deniz kuvvetleri bunu NATO görevlerinde de kullanıyor. Dalaman'dan kalkıyor tüm Akdeniz'i dolaşıyor, Karadeniz'e çıkıyor. Karadeniz'de serseri mayınları bulmak için kullanılıyor. Bir kalkışta birden fazla görevi icra edebiliyor. Aksi takdirde bu görevleri yapacak en az 3 farklı uçak kullanmanız gerekiyor. Çok etkin ve verimli bir uçak. Özelikle Yunanistan'ın silahlandırdığı adaları AKSUNGUR'la tespit edilebiliyor. 8 kilometre mesafeden bir kişinin elinde silah mı var, sopa mı var, gündüz ve gece ayırt edebilirsiniz. Adalarda gemi, tank, tüfek gibi hepsini takip edebiliyor. Hatta adalara kimin gelip gittiğini bile tespit edebiliyor. Yunanistan'ın attığı adımın röntgeni çekiliyor. 'Eye in the sky' diyelim. Kuvvetlerimiz bunları etkin ve verimli bir şekilde kullanılıyor. Anka'ya 5 ayrı kamerayı entegre ettik. Mam-l, Cirit ve Umtas entegre edilmiş durumda. AKSUNGUR'A KGK ve HGK mühimmatlarını entegre ettik. Şu anda SAGE, ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilip müşteriye verilen tüm mühimmatların entegrasyonunu çalışıyoruz. SAGE tarafından verilen kuzgun var, yakında o entegre edilecek.