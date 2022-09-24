Son dakika! Başkan Erdoğan: "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" kampanyasını başlatıyoruz

2023 seçimlerinde 6 milyon gencimiz ilk defa sandığa gidecek. Özgün iradeleriyle oy kullanacaklar. Sandığa giderek geleceğinizi şekillendireceksiniz.

Gençler sizden siyaseten sabun köpüğündeki tartışmalarla değil, ülkenin asıl vasıflarıyla ilgilenmenizi istiyorum.

"BU ARTIŞI GENÇLERE BORÇLUYUZ"

Nüfusu yüzde 26 artan Türkiye'de biz oyumuzu yüzde 150 artırdık. Bu artışı gençlere borçluyuz. Biz gençlere inanıyoruz.

Gençlerimizin sandığa gitme yaşı düştükçe bizim oylarımız arttı. Seçme yaşını 18'e biz indirdik. CHP gençlere güvenmiyordu. "Meclisi çoluk çocuğa mı bırakacağız" diyorlardı. İstanbul'u fethedenin 18 yaşında olduğunu bunlar bilmezler.

"250 BİN KONUT KAMPANYASINDA 50 BİN KONUT GENÇLERE"

Takoz siyasetinin son örneğini 250 bin sosyal konut kampanyasında bir kez daha yaşıyoruz. Bu kampanyada 50 bin konutu gençlerimize ayırdık.