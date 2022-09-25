10 yıl önce PKK’nın bombalı saldırısında hayatını kaybeden şehit Fadime Acar, mezarı başında anıldı

Tunceli'de 25 Eylül 2012 tarihinde 6'sı asker biri sivil olmak üzere 7 vatandaşın şehit olduğu bombalı saldırının failleri arasında yer alan Atilla Çiçek ve Hüseyin Yıldırım, geçtiğimiz günlerde MİT tarafından düzenlenen sınır ötesi operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Saldırıda hayatını kaybeden Fadime Acar, ölüm yıldönümünde merkeze bağlı Yolkanak Köyü'nde bulunan mezarı başında Eşi Ali Acar, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Tunceli İl Başkanı Ali Haydar Tunçel ve dernek üyeleri tarafından anıldı. Şehit Acar'ın eşi, faillerin yakalanmasının kendisini bir nebze de olsa rahatlattığını söyledi. Mezara karanfiller bırakan katılımcılar adına konuşan EMŞAV Tunceli İl Başkanı Ali Haydar Tunçel, "EMŞAV vakfı olarak her zaman şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Aynı olayda şehit olan 6 askerimizin ve sivil şehidimizin mekanı cennet olsun. İki gün önce yakalanan şehidimizin katilleri adalet önünde hesap verecekler. Milli İstihbarat Teşkilatımıza ve güvenlik güçlerimize teşekkür ederiz. Devletimizin kılıcı her zaman bu vatanı bölmek isteyenlerin ensesinde olacaktır" dedi.

"ACAR'IN EŞİ, "BURUK BİR SEVİNÇ YAŞIYORUM"

Anmada konuşan Fadime Acar'ın eşi Ali Acar, 10 yıl önce acı ve zülüm yaşadıklarını belirterek, "Bugün kaç gün önceden basından edindiğim habere göre katillerimiz, bizi yakanlar, yıkanların yakalandığını öğrendim. Buruk bir sevinç içindeyim. Aslında onlarla göz göze gelmek isterdim. Onların yüzlerine gözlerinin içine baka baka Fadime Acar'ı, bizleri nasıl katlettiklerini soracaktım. Kimin yanındalar. Ama bu bana nasip olmadı. Olmasını çok isterdim. Ama acılarımız bitmiyor. Çok büyük acılar yaşadık. Yalnız Fadime Acar'ı öldürmediler onunla birlikte bütün aile fertlerini öldürdüler. Bu acıyı yalnız biz yaşamadık" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Fadime Acar için Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

OLAY

Tunceli'de 25 Eylül 2012 tarihinde 6'sı asker, biri sivil olmak üzere 7 vatandaşın şehit olduğu bombalı saldırı ile Ağrı'nın Doğubeyazıt kırsalında 29 Ağustos 2020 tarihinde 2 askerin şehit olduğu saldırının failleri arasında yer alan terörist Atilla Çiçek'in Suriye ve İran'da, terörist Hüseyin Yıldırım'ın ise Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. İki terörist başlatılan teknik ve fiziki takip sonrasında MİT tarafından sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.