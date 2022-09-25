6’lı masa için çarpıcı çıkış: Adayı seçimden sonra açıklanacak!

'HİÇ KİMSE TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ TEST ETMESİN'

Yunanistan ile son dönemde yaşanan gerginliklere de değinen Çelik, şöyle konuştu:

"Yunanistan Başbakanı bugün Türkçe bir tweet atmış ve 'Biz sizin düşmanınız değiliz. Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri geliştirmek istiyoruz' diyor. Biz Türkiye olarak hiçbir komşumuzu düşmanımız olarak görmüyoruz. Her zaman barıştan yana ve barış doğrultusunda hareket etmekten yana olduğumuzu söylüyoruz ama kendisi Amerikan kongresine gidip Türkiye'ye düşmanlık anlamına gelebilecek son derece ucuz ve korkak bir konuşma yaptı. Şimdi de uçak ve gemilerimize yönelik tacizlerini devam ettiriyorlar. Hiç kimse şunu unutmasın. Türkiye büyük bir diploması devletidir. Türkiye'nin barıştan yana iradesiyle iş tutanlar her zaman kazanırlar ancak hiç kimse Türkiye'nin gücünü test etmesin. Bunun gibi yanlış bir işin içerisine girmesin. Kara, hava ve mavi vatanımız söz konusu olduğunda nasıl kararlı olduğumuzu tarihe sorsunlar" dedi.