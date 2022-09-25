Haberler Gündem Haberleri Bakan Koca'dan 'Eczacılık Günü' mesajı
Giriş Tarihi: 25.9.2022 21:14 Son Güncelleme: 25.9.2022 21:27

Bakan Koca'dan 'Eczacılık Günü' mesajı

Bakan Koca’dan ’Eczacılık Günü’ mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül Dünya Eczacılık günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Şifa nasıl oluyor da ağırlığı miligramlarla ölçülen ilaçta bizi bekliyor? Buna benzer pek çok sorunun cevabı, ilaçların etkin maddesini üreten, ilacı hastalara sunan eczacılarda. Uluslararası Eczacılık Federasyonu'nun kuruluş günü olan 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü kutlu olsun."

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Bakan Koca'dan 'Eczacılık Günü' mesajı
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