Bakan Koca’dan ’Eczacılık Günü’ mesajı

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Şifa nasıl oluyor da ağırlığı miligramlarla ölçülen ilaçta bizi bekliyor? Buna benzer pek çok sorunun cevabı, ilaçların etkin maddesini üreten, ilacı hastalara sunan eczacılarda. Uluslararası Eczacılık Federasyonu'nun kuruluş günü olan 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü kutlu olsun."