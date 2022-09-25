Bakan Soylu Şanlıurfa’da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suruç Nar Festivali'ne katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye sınırında bulunan Suruç'taki Nar Festivali'ne katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin, Beyazgül Ak Parti Şanlıurfa milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Mehmet Murat Ulucan, Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, İlçe Belediye Başkanları, İlçe Kaymakamları ve vatandaşlar karşıladı.

Soylu, katılacağı etkinlikte at güzellik yarışması ve koşu yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim törenine katılacak. Daha sonra Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde en büyük nar yetiştirme yarışmasına katılacak. Festivalde müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi vatandaşların beğenisine sunulacak. Bakan Süleyman Soylu'nun daha sonra nar hasadına katılması bekleniyor. Festival bisiklet turu ile sona erecek.

Öte yandan Suruç'ta İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu'ya 'Suruç' adında yarış atı hediye edildi.