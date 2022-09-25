Beyin felciyle doğdu TÜBİTAK’ta uzay mühendisi oldu

Halk arasında "beyin felci" olarak bilinen serebral palsili olarak doğan, 6 yaşına kadar konuşamayan, okuduğu okullarda dışlanan Turgay Karakaş yılmadı, eğitimini tamamladı ve çocukluk hayalini TÜBİTAK SAGE'de uzay mühendisi olarak gerçekleştirdi. Türk Savunma Sanayii'nin gurur projelerinden biri olan SOM Füzesi'nin yapım ekibinde yer alan Turgay Karakaş, bilişim sistemleri departmanında başladığı TÜBİTAK SAGE'de kısa sürede öne çıkararak mekatronik bölümüne geçti. Uzun yıllar mekatronikte önemli projelerde çalışan Karakaş, altyapı sorunu konusunda da uzmanlaştı. Karakaş, şu anda füzenin ateşlemesini sağlayacak ilk sistem olan Tapa departmanında çalışıyor. Karakaş başarı öyküsünü SABAH'a anlattı:Ortaokul benim için çok zordu. Öğretmenlerime ve sınıf arkadaşlarıma kendimi anlatmak çok zor oldu. Akran zorbalığına çok uğradım. Kendi dengemi sağlayıp gökyüzüne baktığımda 9 yaşındaydım ve uzaya inanılmaz bir hayranlık beslemiştim. Matematiğe olan ilgimden dolayı çocukluğumdan beri mühendis ve astronot olmayı hayal ettim. Ortaokulda bana yazım kötü olduğu için engelliler okuluna gitmem gerektiği söylendi. Arkadaşlarım içinde o an kendimi çok aşağılanmış hissettim. Aylarca çalışarak güzel yazmayı başardım.Serebral palsili çocukların eğitimi için kurulan SERÇEV derneğinin yönetim kurulu başkanıyım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taban puanı kaldırmasıyla serebral palsili öğrencilerimiz de üniversitede okumak için fırsat eşitliği yakaladı.SERÇEV'in projelerinden bahseden Karakaş, serebral palsili bireylere özel sandalyeyi milli ve yerli üreteceklerini söyledi. Sandalye, serebral palsili bireyin engel durumuna göre şekillenip ayarlanabilecek. Projeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve OSTİM Teknik Üniversitesi de destekliyor.Türkiye sanayi devriminisavunma sanayiiile yapmaya başladı.Özellikle 2005'tensonra savunma sanayiineçok önem ve destekverildi. Gelişmiş ülkeleriyakalayabilmek adınabüyük işler başarıldı. İHA'larve TÜBİTAK SAGE'nin yaptığımühimmatlar savaşların şeklinideğiştirdi. Özellikle kendiAr-Ge'mizi yapıp kendimiz üretmeyebaşladıktan sonra da yazılımdakendimizi geliştirmeyebaşladık. Her şeyi kendimizyapmak zorundayız ki dışarıyabağımlı olmayalım. Savunmasanayiinde başarılı ilerliyoruz.