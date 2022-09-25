Beyin felciyle doğdu TÜBİTAK’ta uzay mühendisi oldu

Halk arasında "beyin felci" olarak bilinen serebral palsili olarak doğan, 6 yaşına kadar konuşamayan, okuduğu okullarda dışlanan Turgay Karakaş yılmadı, eğitimini tamamladı ve çocukluk hayalini TÜBİTAK SAGE'de uzay mühendisi olarak gerçekleştirdi. Türk Savunma Sanayii'nin gurur projelerinden biri olan SOM Füzesi'nin yapım ekibinde yer alan Turgay Karakaş, bilişim sistemleri departmanında başladığı TÜBİTAK SAGE'de kısa sürede öne çıkararak mekatronik bölümüne geçti. Uzun yıllar mekatronikte önemli projelerde çalışan Karakaş, altyapı sorunu konusunda da uzmanlaştı. Karakaş, şu anda füzenin ateşlemesini sağlayacak ilk sistem olan Tapa departmanında çalışıyor. Karakaş başarı öyküsünü SABAH'a anlattı:
Ortaokul benim için çok zordu. Öğretmenlerime ve sınıf arkadaşlarıma kendimi anlatmak çok zor oldu. Akran zorbalığına çok uğradım. Kendi dengemi sağlayıp gökyüzüne baktığımda 9 yaşındaydım ve uzaya inanılmaz bir hayranlık beslemiştim. Matematiğe olan ilgimden dolayı çocukluğumdan beri mühendis ve astronot olmayı hayal ettim. Ortaokulda bana yazım kötü olduğu için engelliler okuluna gitmem gerektiği söylendi. Arkadaşlarım içinde o an kendimi çok aşağılanmış hissettim. Aylarca çalışarak güzel yazmayı başardım.
DERNEĞİN DE BAŞKANIYIM
Serebral palsili çocukların eğitimi için kurulan SERÇEV derneğinin yönetim kurulu başkanıyım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taban puanı kaldırmasıyla serebral palsili öğrencilerimiz de üniversitede okumak için fırsat eşitliği yakaladı.
SEREBRAL PALSİLİLER İÇİN YERLİ VE MİLLİ SANDALYE ÜRETECEĞİZ
SERÇEV'in projelerinden bahseden Karakaş, serebral palsili bireylere özel sandalyeyi milli ve yerli üreteceklerini söyledi. Sandalye, serebral palsili bireyin engel durumuna göre şekillenip ayarlanabilecek. Projeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve OSTİM Teknik Üniversitesi de destekliyor.
SAVUNMA SANAYİİNDE DEVRİM NİTELİĞİNDE İŞLER YAPILDI
Türkiye sanayi devrimini
savunma sanayii
ile yapmaya başladı.
Özellikle 2005'ten
sonra savunma sanayiine
çok önem ve destek
verildi. Gelişmiş ülkeleri
yakalayabilmek adına
büyük işler başarıldı. İHA'lar
ve TÜBİTAK SAGE'nin yaptığı
mühimmatlar savaşların şeklini
değiştirdi. Özellikle kendi
Ar-Ge'mizi yapıp kendimiz üretmeye
başladıktan sonra da yazılımda
kendimizi geliştirmeye
başladık. Her şeyi kendimiz
yapmak zorundayız ki dışarıya
bağımlı olmayalım. Savunma
sanayiinde başarılı ilerliyoruz.