Ege’de yine Yunan vahşeti

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenleri taşıyan lastik botun battığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, 15 kaçak göçmeni kurtardı. Çalışmalara devam eden ekipler, 4'ü çocuk, 6 kişinin ise cansız bedenine ulaştı. Kaçak göçmenlerin cesetleri Babakale Limanı'na getirildi.Ambulansların hazır bekletildiği limanda sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kurtarılan kaçak göçmenlerin durumlarının iyi olduğu ve göçmen geri gönderme merkezinde bekletildikleri öğrenildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.Öte yandan, kaçak göçmenlerden alınan bilgi doğrultusunda kayıp 1 göçmen için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmanın halen devam ettiği öğrenildi.Göçmenler, lastik botun Yunan askerleri tarafından delindiğini, sonrasında ise Türkiye tarafına doğru itildiğini anlattı.İzmir'inFoça ilçesi açıklarında balıkçı teknesindeki 231 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Jandarma ekiplerine teslim edilen düzensiz göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan iki zanlı, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. AA