Erzurum’da Bahçeli heyecanı! Sokaklar bayraklarla donatıldı

Büyük bir heyecan ile Bahçeli'nin gelmesini beklediğini ifade eden Furkan Barman (22): "Vatanımızı onların eline bırakmayacağız. Her koşulda Cumhur ittifakı ve liderimiz Devlet Bahçeli'nin yanındayız. 2023 seçimlerine çok az bir zaman kaldı ve biz seçimi kazanacağımıza eminiz. Karşıdaki ittifakın henüz bir adayı bile yok. Bize 'Z Kuşağı' diyorlar ve bizim cumhur ittifakına oy vermeyeceğimizi iddia ediyorlar buna katılmıyorum. Yeni nesil her zaman ve her koşulda devletinin yanındadır. Devlet Bahçeli'yi de sonuna kadar destekliyoruz. Liderimiz şehrimize geleceği için heyecanlı ve mutluyuz. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte alana geldim. Liderimizle kavuşmayı bekliyoruz" dedi.





Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisi tarafından düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitinglerine devam ediyor. Bu kapsamda Devlet Bahçeli, dördüncü mitingini Erzurum'da gerçekleştirecek. Cumhur ittifakını destekleyen Erzurumlular, devletin bekası için cumhur ittifakının kazanması gerektiğini vurguladı. Bahçeli'nin şehirlerine geldiği için mutlu ve heyecanlı olduklarını belirten Erzurumlular duygularını SABAH ile paylaştı.2023 seçimlerinde particilik yerine devleti düşünerek hareket edilmesi gerektiğini belirten Mahmut Emin Bayrak (73):Cumhur ittifakını destekliyorum.





Benim için önemli olan partiler değil, devletimdir. Devletimin bu seviyesindeki bu pozisyonunda kalkıp da herhangi bir şekilde şuraya veya buraya vurmanın işi particiliğe dökmenin mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Buna inanmadığım için de her zaman devletim ve devletime hizmet edenlerin yanındayım. Devletimin temsilcisi cumhur ittifakı olduğu için cumhur ittifakını destekliyorum. Su geçerken at değiştirilmez onun için bundan önceki seçimlerde oy vermeme rağmen bu seçimde cumhur ittifakını destekleyeceğim. Gerek dünyada gerek ülkemizdeki gelişmeler sebebiyle cumhur ittifakını destekleyeceğim. Yaşım itibari ile çok hükümetler gördüm devletin bekası için bu seçim çok önemli. Bundan önceki seçimlerde particilik olabilirdi ama bu saatten sonra olay parti olayı değil" diye konuştu.





ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ

Bahattin Ayhan(56)"2023 seçimleri ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Hükümetimizi destekliyoruz ve cumhur ittifakının yanındayız. İnşallah onların yanındayız elimizden geleni yapacağız. İki çocuğum var onların geleceği için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin tarafındayım. Bahçeli geleceği için heyecanlıyız. Şehrimize geldiği için mutluyuz. Devlet bey, seçim çalışmalarına erken başladı cumhurbaşkanımıza verdiği destekten dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ülkemize ve milletimize en çok katkı veren hükümet bu hükümet oldu. Biz vatandaşlar olarak bu katkının artması için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.





ALANA İLK GELENLERDEN BİRİYİM

Türkiye'de yapılan hizmetlerin devam etmesi için cumhur ittifakının kazanması gerektiğini belirten Cahit Özdemir(64): Biz Erzurumlular seçime hazırız, Allah'ın izni ile bu seçimi de biz kazanacağız. Devlet bey şehrimize geliyor heyecanlıyız. Hoş geliyor sefa geliyor, başımızın üstünde yeri var. Liderimizin gelmesini bekliyoruz. Alana ilk gelenlerden birisi de benim. 20 yılda ülkemize çok güzel hizmetler yapıldı. Türkiye bugünlere kolay gelmedi. İçerde ve dışarda güçlü bir ülkeye sahipsek bunu bu hükümete borçluyuz bu yüzden yapılan hizmetlerin devamlılığı için cumhur ittifakının kazanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.







ERZURUM SOKAKLARI BAYRAKLARLA DONATILDI

Büyük bir heyecanla lideri ile buluşmayı bekleyen Erzurumlular Cadde ve sokakları MHP bayrakları ile donattı.