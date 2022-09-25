Görgü tanığı cinayet gibi kazayı anlattı: ‘50 metre öteye savruldu’

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Konak Tramvayı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Hülya Onaylı'nın istasyonda tuvalet olmadığı için tuvalet ihtiyacını gidermek amacıyla karşıdan karşıya geçmek isterken aracın çarpması sonucu ölümünün yankıları sürüyor. SABAH, kazanın meydana geldiği yerde görgü tanıkları ile konuştu.Hülya Onaylı'nın (40) ölümünün ardından ailesi ve mesai arkadaşlarının tepkileri sürerken, SABAH kazanın yaşandığı Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü durağına gitti. Evli, iki çocuk annesi Hülya Onaylı'nın kaza öncesi tuvalet ihtiyacını gidermek için yolun karşısındaki balık restorana gittiği öğrenildi.Olayın görgü tanıklarından Ömer Turan, SABAH'a konuştu. 3 yıldan bu yana balık restoranda garson olarak çalıştığını belirten Turan, hayatını kaybeden Hülya Onaylı'nın görev yaptığı süreçte sık sık restoranın tuvaletini kullandığını söyledi: "Karşıdan karşıya geçerken araç çarpmış. Ben o sırada masalara servis yapıyordum. Çok kuvvetli bir çarpma sesi duydum. Sesin geldiği yöne doğru baktığımda havada bir şeyin uçtuğunu gördüm. Önce kaza yapan araçlardan birinin parçası koptu, o uçuyor sandım. Fakat daha sonra gördüğüm şeyin tramvay istasyonunda görevli güvenlik görevlisi olduğunu öğrendim. Hemen yardım etmek için yanına koştum. 50 metre öteye savrulmuştu. Gittiğimde durumu çok kötüydü. Gördüklerim, yaşadıklarım beni çok etkiledi.""3 yıldır aynı restoranda çalışıyorum" diyen Turan sözlerini şöyle sürdürdü: "Tuvalet olmadığı için tramvay istasyonunda görev yapan güvenlikçi arkadaşlar sürekli bizim restoranın tuvaletini kullanıyorlar. Güvenlikçi arkadaşların en büyük problemi tuvaletti. Biz restoran olarak her zaman tuvaleti kullanmaları için izin veriyoruz. Ama maalesef diğer işletmeler son zamanlarda tuvaletleri kullandırtmıyorlardı. Keşke istasyona tuvalet yapılsaydı."Yaşananlara bir tepki de Hülya Onaylı'nın üyesi olduğu sendikadan geldi. DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, çalışanların tuvalet taleplerine bir buçuk yıldır duyarsız kalan İzmir Metro A.Ş yönetimini sert bir dille eleştirdi. Sarı, "Bir buçuk yıl önce gerekli uyarılarımızı yapmıştık. Bir buçuk yıldır bu talebe sesiz, sakin kalan, herhangi bir çözüm üretmeyen Metro A.Ş yönetimi bence artık o görevi yapmamalıdır" diye konuştu.