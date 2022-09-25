Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, SABAH'a konuştu. Erdoğan, 29 Eylül-4 Ekim arasında İznik'te düzenlenecek olan 4. Göçebe Oyunları'ndan STK'lardaki faaliyetlerine ve özel yaşamına kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu:Hayatımı anlamlı kılmak istiyorum. Belirli bir düzeyde eğitim almış olarak, bunu toplumun faydasına nasıl kullanabilirim diye düşündüm. Bunların hepsi bir kimlik ve kültür ihyası alanındaki işlerdir. Buna kültürel yeniden doğuş diyebiliriz. "Hayatını neye yönelik tükettin?" diye sorulduğu zaman, buna faydalı bir cevap vermek istiyorum.Siyasetin içinde olmamama rağmen, siyasetin seviyesizleştiği zamanlarda aile üzerinden malzeme yapmak isteyen insanlar bunu yapabiliyorlar. İftira atmanın, dedikoduların toplumu bozan şeyler olduğunu düşünmüşümdür. Sosyal medyayı takip etmiyorum. Kendi sosyal medya hesaplarımı çok uzun zamandır kullanmıyorum. Gündemimi kendim belirlemeye gayret gösteriyorum.Gençlerin okçuluğa ilgisi fevkalade düzeyde. Federasyonumuzun çalışmaları, okçulukta elde ettiğimiz başarılar, olimpiyatlarda Mete Gazoz'un altın madalya alması, TRT'de Tozkoparan adlı çocuklara hitap eden ve okçuluğu sevdiren bir dizinin olması, hepsi bir araya geldi. Dünyada okçulukta ilk üçte sayılıyoruz. Hedefimiz Türkiye'nin okçulukta dünyada bir numara olmasını sağlamak.Dünya kültürel olarak çok zengin olmakla birlikte, dünyadaki egemen akımlar aslında bu zenginliğin azalmasına yol açıyor. Buna kapitalizm, kültür emperyalizmi, sosyal medyanın Batı kültürü nüfuzunu daha güçlendirmesi diyebilirsiniz. Dünyada kültürel zenginliklerin unutulmaya yüz tuttuğunu izliyoruz. İznik'teki 4. Göçebe Oyunları'nda sadece spor olmayacak. Geleneksel kıyafetler, dünya mutfakları, geleneksel müzikler, halk dansları, el sanatları olacak. Amacımız dünyanın başka coğrafyalarındaki tanınmayan kültürlerin, farklı yerlerde tanınır hale gelmesi sağlamak. Hedefimiz dünyanın kültürel zenginliğini korumak, güçlendirmek. Bunun toplumlar arası barışa hizmet edeceğini düşünüyoruz.Benimokçulukla tanışmam Cumhurbaşkanı'mızın vesilesiyle olmuştur. Okmeydanı'ndaki yüzlerce yıllık Okçular Tekkesi'nin ihya edilmesi bu atılımı tetikledi. Türkiye'de ilk defa geleneksel okçuluk federasyonu kuruldu. 10 binin üzerinde lisanslı sporcuya üç yıl gibi kısa sürede ulaştı. Cumhurbaşkanı'mız da tabii ki torunlarının okçulukla vakti geçirmesinden memnun oluyor.