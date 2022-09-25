İki bakanlık da müdahil olacak

İstanbul'da bir üniversitede Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Nezaket Akbulut, okulu tarafından staj için yönlendirildiği Kâğıthane'deki bir koleje başörtüsü nedeniyle kabul edilmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan genç kıza yapılan muameleye tepkiler art arda geldi. MEB, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'de son 20 yılda başörtüsü yasağı başta olmak üzere eğitimin önündeki tüm antidemokratik engellerin kaldırıldığı, böyle bir uygulamanın asla kabul edilemeyeceği kaydedilerek, söz konusu iddialar hakkında bakanlık müfettişinin görevlendirildiği bildirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eski Türkiye'nin vesayet sisteminin bir göstergesi olan bu tür tavırları ne kabul ederiz ne de böyle bir olayın hukuki olarak hesabını sormadan bırakırız" ifadesini kullandı.