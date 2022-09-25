Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da açılışların ardından akşam da Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması" programına katıldı. Büyük bir coşkuyla karşılanan Başkan Erdoğan, gençlere hitabında şu önemli mesajları verdi:Ülkemizin umudu, gözümüzün nuru genç kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum. Ülkemin tüm gençlerine selam gönderiyorum. 2023'e giderken ebedi ve ezeli kardeşliği yeniledik ve şimdi sizlerle birlikteyiz. Şimdi de sizlerleyiz. Şimdi genç bir kız kardeşim diyor ki; '4 yıldır seçim görmedik, deliriyoruz.'... Geldi, 8 ay var. 8 ay sonra birilerini siz deli edeceksiniz.Her seçim önemlidir ama gençlerimiz için ilk defa oy kullandıkları seçimler daha önemlidir. Bugün burada bir kampanya başlatıyoruz. "İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye" adını verdiğimiz kampanyaya Sakarya'da başlıyoruz. Seçime kadar kesintisiz devam edecek bir kampanya ile 81 vilayetimizin tamamındaki gençlerimize yönelik büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz. Türkiye'nin geleceğini zihni ve bedeni esir edilmiş mankurtlara değil, ancak fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, ufku açık gençlere emanet edebiliriz.Bir süredir 'Türkiye bir doktor, bir mühendis, bir sanatçı kaybetti, filanca ülke kazandı.' türü hezeyanlarla gençlerimize umutsuzluk pompalamaya çalışıyorlar. Tüm bu istismarcılara sesleniyorum. Gençlerimizi rahat bırakın. Gençlerimizin yakasından düşün. Gençlerimize yalan söylemeyin. Gençlerimizin gözünü boyamaya, ruhunu kirletmeye, zihnini bulandırmaya çalışmayın. Bu ülkenin gençlerine sabah akşam karamsarlık aşılamaktan vazgeçin. Gençlerimizi modern çağın köleleri haline getiremeyeceksiniz.Biz seçme ve seçilme yaşını düşürdükçe, gençlerimizin sandığa gitme oranı arttıkça, AK Parti'nin oyu yükseldi. Biz göreve geldiğimizde oy kullanmanın yaşı kaçtı? 30... 30'un altındakiler oy kullanamıyordu. Peki bunu 25'e kim indirdi, 18'e kim indirdi? 25 yaşa indiren biziz. 18 yaşa indiren de biziz. Çünkü CHP gençlere güvenmiyordu. 'Meclis'i çoluk çocuğa mı bırakacağız?' Bu ifadeleri kullanıyorlardı. Biz ne dedik, 'Kendinize gelin, İstanbul'un fethini gerçekleştiren genç 18 yaşındaydı.' İşte biz o ecdadın torunlarıyız. Biz gençliğimize güveniyoruz. Nüfusu yüzde 26 artan Türkiye'de oyumuzu yüzde 150 artırdık. Bu artışı gençlere borçluyuz. Sizden siyaseten sabun köpüğündeki tartışmalarla değil, ülkenin asıl vasıflarıyla ilgilenmenizi istiyorum.Takoz siyasetinin son örneğini 250 bin sosyal konut kampanyasında bir kez daha yaşıyoruz. Bu kampanyada 50 bin konutu gençlerimize ayırdık.Başkan Erdoğan'ın konuşması sırasında gençler de sık sık "Oyum Erdoğan'a, oyum AK Parti'ye" sloganları attı.2023 seçimlerinde 6 milyon gencimiz ilk defa sandığa gidecek. Sevgili gençler, sandığa giderek geleceğinizi şekillendireceksiniz. Hiç şüphesiz sizin umutlarınızı, hayallerinizi, geleceğinizi istismar etmek için birileri elinden geleni yapacaktır. Kendi kısır siyasetleri için çantada keklik görenlere en güzel cevabı siz vereceksiniz. Sosyal medya illüzyonlarıyla, altı boş vaatlerle kimsenin sizin yönlendirmesine izin vermeyin. Sandıkta tercihinizi Türkiye için kimin ne yaptığına, hangi kazanımları sağladığına bakarak yapmalısınız. Bunun için oyunuza, iradenize, yani geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum.