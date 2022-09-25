Putin ‘seferberlik’ dedi Ruslar Türkiye’ye akın etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açıklanan ve önceki gün de cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yayımlanan 'askeri kısmi seferberlik' ilanına göre, Rusya'da 300 bin yedek askerin çağrısının ardından Rusya'dan dışarıya kaçış başladı.

İKİ HAFTA DOLU

Seferberlik kararının ardından Rusya'nın tüm kentlerinden dışarıya havadan ve karadan kaçış başladı. Rusya'dan uçuşa açık kentlere büyük talep oluştu. Rusya vatandaşlarının turizmde en çok tercih ettiği kent olan Antalya, yurt dışında en çok yerleşik yaşamı tercih ettikleri şehirlerin de başında geliyor. Antalya'ya uçuşlarda iki haftalık uçakların tamamı doldu. Bilgisayar mühendisi bir Rus bilet bulamayınca kabin amirinin oturduğu koltuğu 10 bin dolara almak istediği öğrenildi. Moskova'nın Domodedovo Havaalanı'ndan bugün Antalya'ya gidecek uçaktaki son biletin, 650 bin 859 rubleye yaklaşık 11 bin dolara satılmıştı.



WHATSAPP GRUBLARI OLUŞTURUYORLAR

Antalya'ya gelen Rusların tamım kendi aralarında kurdukları whasapp gruplarından haberleşiyorlar. Uçak bileti bulamayan Ruslar karayolu ile Türkiye'ye gelmeye çalıştığı öğrenildi. Gelenlerin büyük çoğunluğu otellerde 3 ilk etapta haftalık rezervasyonyatırı yaptırdıkları öğrenildi. Bir çoğu ise Antalya'daki yakınlarının yanına yerleşiyor. Rus vatandaşlarının Antalya dışında ise Muğla, İstanbul, Ankara ve İzmir'in dışında Dubai, Bakü, Tiflis, Taşkent, Astana, Erivan gibi şehirler de yer alıyor.



EVLERİ RUS VATANDAŞLARINDAN KİRALIYORLAR

Otelde kalmayan bir çok Rus ise Antalya'da yerleşik yaşayan kendi ülke vatandaşlarından evlerini 3 aylık kiralıyorlar. Gelenlerin tamamının Rus istihbaratından korktuğu için Türk emlakcıları tercih etmediği öğrenildi. Antalya'ya gelen Rus vatandaşları isimlerinin yazılmasını ve resimlerini çekilmesini istemeyerek, "Rusya'nın Türkiye devleti ile arası çok iyi. Rus istihbaratı bizi Antalya'da bulur. Daha sonra bizi Rusya'da cezalandırır" diyerek tepkilerini dile getirdiler.



ANNEM UKRAYNA'LI BABAM RUS

Antalya havalimanında resminin çekilmesini istemeyen 22 yaşındaki Rus vatandaşı Maksim Pavlograd benim annem Ukraynalı babam Rus. Benim gibi onbinlerce Rus genci aynı durumda. Buradaki yakınlarımın yanına geldim. Resmim çekilir ise başım belaya gerir" diye konuştu.