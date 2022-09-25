Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Emiroğlu: Maden karşıtı eylemleri Alman vakıfları fonluyor





Bu ilkeler; sağlık ve güvenlik, doğa ve ekosistem, sosyal diyalog ve yerel kalkınma ile iş etiği ve şeffaflık. Özellikle insan ve çevreyi önceleyen bir anlayışla üretim yapmak istiyoruz. Ayrıca, ilkeler çerçevesinde işletmelerden, sadece işçi için değil, bölge halkının sağlığının ve güvenliği için tedbir alınmasını da bekleyeceğiz. Örneğin iş yerine hekim getiren işletme, aşılarını ve hekimlerini köylere götürecek" dedi.