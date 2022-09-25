Turuncu ve gri kategoriye 3 çizik

İçişleriBakanlığı, Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin terörden arananlar listesinde 'turuncu' kategoride yer alan Hacer Suçin ile Aliye Kiye, diğerinin de 'gri' kategoride yer alan Hatice Ay olduğunu açıkladı. Teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan 'turuncu' kategoride yer alan 'Dicle Botan' kod adlı Hacer Suçin, diğerinin sözde Orta Saha Amed Eyalet Karargâhı'nda faaliyet gösteren ve 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan 'turuncu' kategorideki 'Diren Wan' kod adlı Aliye Kiye, diğer teröristin de sözde Orta Saha Amed Eyaleti Brüsk Alanı'nda faaliyet gösteren ve 500 bin TL'ye kadar ödülle aranan 'gri' kategorideki 'Amed Ader' kod adlı Hatice Ay olduğu belirlendi.