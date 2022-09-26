6 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta, Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un şehit olduğu saldırıdan sonra devam eden operasyonlar kapsamında 'Pençe' ve 'Pençe-Kilit' bölgesinde, İHA ve gözetleme vasıtalarıyla yapılan keşifle yerleri tespit edilen 4 terörist, bölgede bulunan SİHA tarafından gerçekleştirilen nokta operasyonuyla, silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde de Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği nokta operasyonunda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.