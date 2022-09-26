7 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'ye yönelik yürütülen planlı operasyonlar dizisinin 30.'su kapsamında şüphelilerden 1'i Kara Kuvvetleri, 2'sinin Hava Kuvvetleri, 1'inin Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup olduğu öğrenildi. 2'si muvazzaf 4 asker, 12'si darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 16 şüphelinin yakalanması için gece saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.